Корнеев считает, что потенциально Головин может стать игроком «Барселоны» или «Реала»

Бывший советник по спортивным вопросам вице-президента «Монако» Игорь Корнеев поделился мнением об игре полузащитника команды Александра Головина.

«Монако» удачно приобрел Головина. Я следил за ним не только со стороны, но и видел, как он тренируется. Думаю, что потенциально он может быть игроком и «Барселоны», и «Реала». Думаю, что он — главный актив «Монако», хотя есть и другие футболисты. Но я всегда смотрю, кто делает разницу и кто может повлиять на исход матча. Головин это делает», — сказал Корнеев в интервью Нобелю Арустамяну в эфире программы «Инсайдеры».

Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел за «Монако» 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» в феврале.