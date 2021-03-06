Сотскова была дисквалифицирована за нарушение трех пунктов антидопинговых правил

Российская фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за употребление запрещенного вещества фуросемида и фальсификацию документов. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении <ТАСС..

Пресс-служба Российского антидопингового агентства в своем релизе, размещенном на сайте, указала, что спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов «Общероссийских антидопинговых правил»: «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»; «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».

Впервые информация об отстранении Сотсковой появилась в сентябре прошлого года. На этой неделе Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила дисквалификацию фигуристки.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированной за допинг фигуристке Сотсковой запретят тренировать.