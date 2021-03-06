Сотскова была дисквалифицирована за нарушение трех пунктов антидопинговых правил

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
0:0
закончен
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ЛокомотивЙокерит
5:0
закончен
ЦСКАСпартак
5:1
закончен
Ак БарсТорпедо
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
5:1
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
4:3 (Б)
закончен
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:5
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:2 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
2:3 (ОТ)
закончен
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
4:5 (ОТ)
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Эстафета, мужчины
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
2:0
2 тайм
РоторХимки
16:30
РостовСочи
19:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
0:1
1 тайм
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
18:00
Астон ВиллаВулверхэмптон
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
23:00
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
16:00
ЭльчеСевилья
18:15
КадисЭйбар
20:30
ОсасунаБарселона
23:00
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
1:1
закончен
ЕнисейФакел
1:3
закончен
Краснодар-2Велес
2:1
2 тайм
ШинникОренбург
0:4
2 тайм
ВолгарьНижний Новгород
1:1
2 тайм
Крылья СоветовЧертаново
5:0
2 тайм
АланияИртыш
1:0
2 тайм
ТекстильщикТомь
1:0
1 тайм
Торпедо МЧайка
16:00
НефтехимикДинамо-Брянск
16:00
БалтикаСпартак-2
18:00
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
0:1
1 тайм
Олимпик ДШахтёр Д
18:00
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
17:00
УдинезеСассуоло
20:00
ЮвентусЛацио
22:45
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
17:30
Айнтрахт ФШтутгарт
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
17:30
Боруссия МБайер
17:30
БаварияБоруссия Д
20:30
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
1:2
перерыв
АвтомобилистАвангард
1:1
2 период
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
21:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
21:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
21:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
22:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Лыжный спорт / Чемпионат мира — 2021
Женщины. Масс-старт
online
Россия / Премьер-Лига
УралУфа
14:00
Динамо МТамбов
16:30
Спартак МКраснодар
19:00
Италия / Серия А
РомаДженоа
14:30
КротонеТорино
17:00
ФиорентинаПарма
17:00
ВеронаМилан
17:00
СампдорияКальяри
20:00
НаполиБолонья
22:45
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионНьюкасл Юнайтед
15:00
ЛиверпульФулхэм
17:00
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
19:30
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
22:15
Украина / Премьер-лига
Динамо КМинай
15:00
ЗаряЛьвов
18:00
ИнгулецКолос
20:30
Испания / Примера
УэскаСельта
16:00
Атлетико МРеал Мадрид
18:15
Реал СосьедадЛеванте
20:30
Атлетик БГранада
23:00
Германия / Бундеслига
КёльнВердер
17:30
АрминияУнион
20:00
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
14:30
ЙокеритЛокомотив
17:00
СпартакЦСКА
17:00
ТорпедоАк Барс
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
20:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
22:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
01:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
01:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
03:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:30
Единая лига ВТБ
ЦСКА Цмоки-Минск
14:00
Нижний Новгород Астана
16:00
Калев Автодор
18:00
Развернуть

Спортивные новости

Сотскова была дисквалифицирована за нарушение трех пунктов антидопинговых правил

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российская фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за употребление запрещенного вещества фуросемида и фальсификацию документов. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении <ТАСС..

Пресс-служба Российского антидопингового агентства в своем релизе, размещенном на сайте, указала, что спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов «Общероссийских антидопинговых правил»: «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»; «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».

Впервые информация об отстранении Сотсковой появилась в сентябре прошлого года. На этой неделе Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила дисквалификацию фигуристки.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированной за допинг фигуристке Сотсковой запретят тренировать.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.