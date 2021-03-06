Российский боксер Николай Валуев рассказал, чего он ждет от боя за титул UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Стерлингом.

«Фаворита в этом бою нет. Будет хорошая заруба. Не берусь утверждать, кто победит. Со Стерлингом лучше не ввязываться в большую борьбу, в ней он лучше Яна. Петру надо стараться держать Стерлинга на расстоянии и выжидать момент. Конечно, из тех соперников, что побеждал Ян, можно назвать Стерлинга самым серьезным соперником», — сказал Валуев в интервью «Спорт-Экспрессу..

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенье, 7 марта.

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