Норвежка Йохауг выиграла масс-старт на ЧМ, россиянки остались без медалей

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей женского масс-старта на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. 32-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 30 км за час и 24.56,3 минуты.
Второе место заняла еще одна представительница женской сборной Норвегии Хейди Венг, которая уступила своей именитой соотечественнице две минуты и 34,2 секунды.
Тройку лидеров замкнула шведская лыжница Фрида Карлссон, которая финишировала с отставанием от Йохауг в две минуты и 34,8 секунды.
Лучшей среди россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая девятое место. Лидеру отечественная лыжница проиграла три минуты и 51,3 секунды.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
1. Йохауг (Норвегия) — 1.24.56,3;
2. Венг (Норвегия) — +2.34,2;
3. Карлссон (Швеция) — +2.34,8...
9. Сорина (Россия) — +3.51,3...
12. Кирпиченко (Россия) — +4.32,70...
20. Истомина (Россия) — +5.30,40...
31. Жамбалова (Россия) — +8.25,80.