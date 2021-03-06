Норвежка Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству побед на чемпионатах мира

В немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам завершился женский масс-старт на 30 км. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, лучшей в составе россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой.

Для Йохауг эта золотая медаль стала 14-й по счету, завоеванной на всех чемпионатах мира. Свою первую победу норвежка одержала в 2011 году в Хольменколлене. В октябре 2016 года стало известно, что спортсменка провалила допинг-тест. В ее организме были обнаружены следы анаболического стероида клостебола, который запрещен кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). За это лыжница была отстранена на 18 месяцев.

Выиграв масс-старт в Оберстдорфе, Йохауг сравнялась по количеству золотых медалей, завоеванных на чемпионате мира, с легендарной советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе, которая выиграла 14 наград высшей пробы в период с 1989 по 1997 год. На сегодняшний день Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).