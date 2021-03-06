Передача Ковальчука не спасла «Авангард» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Бочаров и Георгий Белоусов.

У гостей автором единственного гола стал Александр Хохлачев, которому ассистировал Илья Ковальчук.

Таким образом, «Автомобилист» сократил отставание в серии. После третьего матча ведет «Авангард» — 2-1. Четвертая встреча пройдет в Екатеринбурге 8 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 3-й матч

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Авангард» (Омск, Россия) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Бочаров (Холланд) — 31:13 (4x5)

1:1 — Хохлачев (Береглазов, Ковальчук) — 32:07 (5x4)

2:1 — Белоусов (Щемеров, Бочаров) — 58:52