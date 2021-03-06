Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов выразил готовность стать тренером армейцев

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов посетил матч 21-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого красно-синие на своем поле одержали победу над грозненским «Ахматом». После игры 35-летний футболист, который не имеет профессионального контракта с 2018 года, выразил готовность стать тренером вратарей красно-синих.

«Приехал на стадион найти работу, но пока ни с кем не говорил. Кем бы хотел работать в ЦСКА? Можно начать с работы в структуре клуба, например, с детьми работать. Когда Сергей Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей. Я бы с удовольствием принял такой вызов, все-таки процентов на 90 уже можно говорить о завершении карьеры. Все же понимают, что у меня уже четвертый год идет без команды», — приводит слова экс-вратаря ЦСКА «Спорт-Экспресс».

Ранее Чепчугов опубликовал в Instagram странное видео, на котором он ест бычки от сигарет, после чего сталкивает тарелку с окурками в ванну и сплевывает.