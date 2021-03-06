Шведская лыжница частично утратила способность двигать рукой

Врач сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Энглунд поделился подробностями травмы, которую получила шведская спортсменка Фрида Карлссон. Во время масс-старта на 30 км в рамках чемпионата мира немецком Оберстдорфе лыжница упала на спуске, но смогла финишировать и завоевать бронзовую медаль. Завершив гонку, Карлссон громко закричала, пожаловавшись на боль в руке. В итоге ее увезли в больницу.

«Фрида упала на четвертом круге на спуске, но, несмотря на сильную боль, смогла добраться до финиша. У нее сильно отекла рука, двигательная способность частично утрачена. Сейчас Фрида в больнице, ждем результатов медицинского обследования», — цитирует Энглунда NRK.

Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.