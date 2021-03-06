«Арсенал» вновь не смог обыграть команду из нижней части таблицы АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде не смог одолеть «Бернли» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт на шестой минуте матча, когда нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг забил с передачи Виллиана. Ответный гол от «Бернли» случился в концовке первого тайма, когда отличился Крис Вуд.

После 27-го тура «Арсенал» имеет в своем активе 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. «Бернли» с 30 баллами располагается на 15-й строчке. В следующем туре подопечные Микеля Артеты примут «Тоттенхэм Хотспур» в рамках лондонского дерби, а «Бернли» в гостях сыграет с «Эвертоном».

Англия. Премьер-лига. 27-й тур

«Бернли» (Бернли) — «Арсенал» (Лондон)

Голы: 0:1 — Обамеянг — 6, 1:1 — Вуд — 39