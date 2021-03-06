Россиянка Кирпиченко рассказала, что помешало ей завоевать медаль в масс-старте

Российская лыжница Яна Кирпиченко поделилась впечатлениями от своего выступления в масс-старте на 30 км в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.

В последней трети дистанции россиянка допустила падение. Менее чем за 10 км до финиша спортсменка упала на спуске, после чего врезалась в отбойник. До падения россиянка бежала восьмой и претендовала на попадание на пьедестал, однако в итоге лыжница финишировала 12-й, уступив лидеру более четырех минут.

«После третьего круга мы начали приближаться. Казалось, все под контролем. Но два падения на заключительных кругах выбили нас из топ-10. Хотелось побороться с впереди идущей группой. Думаю, без падения могло бы получиться. Ставила задачей топ-10. Я довольна турниром, хотя сегодня гонка немножко не задалась», — сказала Кирпиченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российские лыжницы по итогам чемпионата мира завоевали один комплект наград.