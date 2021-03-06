Вяльбе попросила не сравнивать ее с норвежкой Йохауг

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу норвежской лыжницы Терезы Йохауг в женском масс-старте на 30 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Благодаря этому триумфу норвежка завоевала свою 14-ю золотую медаль на мировых форумах и сравнялась по данному показателю с Вяльбе, которая выиграла 14 наград высшей пробы в период с 1989 по 1997 год.

«Это какая-то глупая статистика, я не знаю, для чего она нужна людям. Сейчас в программе больше гонок, но и Терезе не бегает все подряд. И я бы, возможно, не бегала. Не нужно ничего сравнивать. Она пишет свою историю, я в свое время писала свою. Если честно, то мне все равно, сколько у нее медалей и как она их выигрывает», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта.

Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.