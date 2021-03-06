Попавшая в больницу шведская лыжница не сможет тренироваться несколько дней

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о состоянии своего здоровья после инцидента, который произошел в женском масс-старте на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. На четвертом круге шведка столкнулась со своей соотечественницей Эббой Андрессон и упала на спуске, но смогла финишировать и завоевать бронзовую медаль. Завершив гонку, Карлссон громко закричала, пожаловавшись на боль в руке. В итоге ее увезли в больницу.

По словам спортсменки, ей удалось избежать перелома.

«Мне было очень больно, я получила травму, но гонку все-таки продолжила. Продолжила, потому что думала о том, как завоевать медаль. Мне и во время гонки после падения было больно, но еще сильнее эту боль я ощутила уже на финише», — цитирует лыжницу Expressen.

По итогам медосмотра Карлссон были диагностированы сильные ушибы, а также серьезный отек руки. В ближайшие несколько дней ей будет запрещено тренироваться. Как ранее отметил Врач сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Энглунд, спортсменка частично утратила способность двигать рукой.