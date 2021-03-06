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Спортивные новости

Француз Детьё выиграл спринт на Кубке мира в Нове-Место, Россия без медалей

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Французский биатлонист Симон Детьё одержал победу в мужской спринтерской гонке на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. 29-летний спортсмен прошел дистанцию за 22 минуты и 58 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Серебряная медаль досталась биатлонисту сборной Швеции Себастьяну Самуэльссону, который также ни разу не промазал, но уступил лидеру 2,4 секунды. Тройку лидеров замкнул немец Арнд Пайффер, не допустивший промахов и проигравший Детьё 4,4 секунды.

Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший десятый результат. На двух огневых рубежах он допустил один промах. Россиянин Кирилл Стрельцов в пасьют не квалифицировался.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Этап Кубка мира в Нове-Место завершится 7 марта двумя гонками преследования.

Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Нове-Место. Чехия. Мужчины. Спринт. 10 км
1. Детьё (Франция) — 22.58,0 (0+0);
2. Самуэльссон (Швеция) — +2,4 (0+0);
3. Пайффер (Германия) — +4,4 (0+0)...
10. Латыпов (Россия) — +37,2 (0+1)...
16. Халили (Россия) — +53,4 (0+0)...
23. Логинов (Россия) — +59,5 (1+0)...
34. Елисеев (Россия) — +1.20,8 (2+0)...
36. Гараничев (Россия) — +1.30,2 (0+1)...
65. Стрельцов (Россия) — +2.02,5 (1+1).

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