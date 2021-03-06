Рондон ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА

Венесуэльский нападающий московского ЦСКА Саломон Рондон высказался о своем будущем в стане красно-синих. 31-летний форвард перешел в армейский клуб в феврале 2021 года на правах аренды из китайского «Далянь Ифан» до конца текущего сезона.

«Мне нравится в ЦСКА, сегодня я забил свой первый гол. Посмотрим, что будет дальше. Трудно сказать что-то сейчас. Прошло только три недели, я сыграл три игры. Сейчас я сконцентрирован на своей игре», — приводит слова Рондона «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что венесуэлец отметился дебютным голом за ЦСКА в матче 21-го тура с «Ахматом», победу в котором одержали красно-синие (2:0).