Андрей Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Роттердаме.
Встреча, которая длилась час и 37 минут, завершилась победой 23-летнего россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Рублев в ходе матча выполнил шесть подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из трех, а также допустил две двойные ошибки.
В активе Циципаса семь эйсов. При этом греческий теннисист допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейка из пяти возможных.
В финале турнира Рублев встретится с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия). По ходу первенства россиянин также одолел американца Маркоса Гирона, британца Энди Маррея и француза Жереми Шарди.
Теннис. Роттердам. 1/2 финала
Андрей Рублев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:3, 7:6 (7:2)