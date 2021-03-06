Андрей Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Роттердаме.

Встреча, которая длилась час и 37 минут, завершилась победой 23-летнего россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Рублев в ходе матча выполнил шесть подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из трех, а также допустил две двойные ошибки.

В активе Циципаса семь эйсов. При этом греческий теннисист допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейка из пяти возможных.

В финале турнира Рублев встретится с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия). По ходу первенства россиянин также одолел американца Маркоса Гирона, британца Энди Маррея и француза Жереми Шарди.

Теннис. Роттердам. 1/2 финала

Андрей Рублев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:3, 7:6 (7:2)