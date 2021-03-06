Определены лучшие сейвы 29-й игровой недели Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 вошли спасения вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу в матче против «Манчестер Сити» (1:4), голкипера «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля в матче против «Бернли» (1:1), вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Ремсдейла в игре с «Астон Виллой» (1:0), голкипера «Кристал Пэлас» Висенте Гуайты во встрече с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса в дерби с «Фулхэмом» (1:0).

Лидером турнирной таблицы АПЛ остается «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в 27-ми матчах набрала 65 очков.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» вновь не смог обыграть команду из нижней части таблицы АПЛ.