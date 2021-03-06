Южноамериканская конфедерация перенесла отборочные матчи к ЧМ-2022 из-за пандемии

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Переносу подверглись встречи пятого и шестого туров, которые должны были пройти 26 и 30 марта соответственно. Причиной переноса стала проблема, возникшая со сборами футболистов южноамериканских команд в своих национальных командах. Многие европейские клубы поочередно отказывались отпускать своих игроков в расположение сборных, так как по прилету обратно спортсменам пришлось бы сесть на длительный карантин из-за пандемии коронавируса.

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила решить данную проблему путем проведения матчей на нейтральных полях в Европе, но руководители КОНМЕБОЛ решили перенести игры на другие даты. Они будут определены в сотрудничестве с ФИФА в ближайшее время.