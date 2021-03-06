Косторная впервые объяснила возвращение в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная в эфире Первого канала рассказала, почему приняла решение покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, то понимала, что не могу сама себя до конца заставить что-либо сделать. Если бы я была у Этери Георгиевны, то сделала бы все, что надо, и даже больше. На тренировке после возвращения в группу Тутберидзе умирала, потому что я давно не ехала в таком темпе. Всю раскатку думала, если я переживу ее, то переживу и все остальное», — заявила Косторная.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России. Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко.