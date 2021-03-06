Левандовски осталось девять голов до грандиозного рекорда Герда Мюллера

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась волевой победой действующих чемпионов Германии со счетом 4:2.

Для Левандовски третий гол в матче стал 31-м в текущем розыгрыше национального чемпионата. На это поляку потребовалось 23 матча, в среднем на гол он тратит чуть более 63-х минут.

Теперь Левандовски осталось забить девять мячей, чтобы повторить рекорд легенды «Баварии» Герда Мюллера, который в сезоне-1971/72 стал лучшим бомбардиром чемпионата, остановившись на отметке в 40 голов. Повторить данное достижение до сих пор никому не удалось. «Баварии» в этом сезоне осталось провести десять матчей. После 24-го тура команда Ханс-Дитера Флика является единоличным лидером и имеет в своем активе 55 очков.