«Рейнджерс» без Панарина расправились с «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «синерубашечников».

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Адам Фокс, Кевин Руни, Либор Гайек, Филип Хитил и Райан Строум, который оформил дубль. У «Рейнджерс» место в воротах занял российский голкипер Александр Георгиев, который совершил 24 сейва при 27 бросках, а также сделал ассист в эпизоде с первым голом. Нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей.

У «Дэвилз» голами отличились Пи Кей Суббэн, Натан Бастиан и россиянин Михаил Мальцев. Никита Гусев и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

0:1 — Фокс (Георгиев) – 02:06 (5x4)

0:2 — Строум (Какко, Фокс) — 07:11

1:2 — Суббэн (Заха, Братт) — 14:54

2:2 — Мальцев (Бастиан, Шарангович) — 15:11

2:3 — Руни (Хитил, Готье) --17:06

2:4 — Гайек (Бучневич, Миллер) — 21:05

2:5 — Хитил (Готье) — 48:38

3:5 — Бастиан (Зейджак, Братт) — 57:48

3:6 — Строум (Фокс) — 58:47 (en)