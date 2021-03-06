«Лестер» вырвал победу у «Брайтона» на последних минутах

«Лестер» одолел «Брайтон» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лестера».

Счет в матче открыл игрок «Брайтона» Адам Лаллана на 10-й минуте. «Лестер» смог сравнять на 62-й минуте, отличился Келечи Ихеаначо. За три минуты до конца второго тайма Даниэль Амарти вывел «лис» вперед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 53 очка. «Брайтон» идет 16-м, набрав 26 баллов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» вновь не смог обыграть команду из нижней части таблицы АПЛ.

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Брайтон» — «Лестер» — 1:2

Голы: 1:0 — Лаллана, 10; 1:1 — Ихеаначо, 1:2 — Амарти, 87.