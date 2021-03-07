Карпин заявил о принципиальности матча с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче с «Сочи», который прошел в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершился ничьей — 0:0, передает официальный сайт ростовской команды.



После поединка специалист рассказал, насколько принципиален для него поединок против сочинской команды.

«Ровно так же, как и с «Зенитом», как и с «Химками» в следующем туре», — заявил Карпин.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает пятую строчку, набрав 34 очка. «Сочи» идет на третьей позиции, имея в активе 37 баллов.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом».