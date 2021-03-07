Экс-тренер сборной России рассказал о проблемах биатлонисток

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблемах биатлонисток, передает «Спорт-Экспресс».

Российские спортсменки вновь остались без медалей — в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место лучший результат показала Ульяна Кайшева, которая стала 13-й. Победа досталась норвежской биатлонистке Тириль Экхофф.

«Со стрельбой у нас проблемы есть. Чтобы претендовать на что-то нужно попадать идеально, а у нас не получается. Сейчас еще может и квота на спортсменов сократиться», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что биатлонистов призвали «отрабатывать» деньги, которые им дают «бедные налогоплательщики».