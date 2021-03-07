Фергюсон рассказал о своих страхах после кровоизлияния в мозг

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о своих страхах после перенесенного кровоизлияния в мозг, передает Manchester Evening News.

Кровоизлияние произошло в 2018 году. из-за чего Фергюсону пришлось перенести операцию. Экс-тренер признался, что ему было очень страшно.

«Я потерял голос, просто не мог ничего сказать. Было страшно, очень страшно. В моей голове было множество мыслей. Вернется ли ко мне память? Смогу ли я когда-либо снова разговаривать?» - -поделился специалист.

Последним клубом в тренерской карьере Фергюсона стал «Манчестер Юнайтед», который тренер возглавлял с 1986 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял в кредит £60 млн.