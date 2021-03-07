Малкин стал первой звездой матча «Питтсбург» — «Филадельфия»

Российский нападающий Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:3. Малкин записал на свой счет гол, а также результативную передачу в победной шайбе.

Второй звездой стал форвард «Питтсбурга» Брэндон Танев (0+2), замкнул тройку лидеров нападающий «Филадельфи» Скотт Лотон (0+2).

Ранее сообщалось, что гол и ассист Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Филадельфией».