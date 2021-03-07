«Барселона» не проигрывает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании

«Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 16 поединков.

В матче 16-го тура чемпионата Испании каталонская команда одержала победу над «Осасуной» со счетом 2:0.

Таким образом. в Ла Лиге подопечные Роналда Кумана не проигрывают уже 16 матчей — на счету команды 13 побед и три ничьих. Последнее поражение случилось 5 декабря, когда «Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» со счетом 1:2.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» переиграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании.