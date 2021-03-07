Елисеев не смог объяснить свою неудачную стрельбу в спринте на Кубке мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев подлеился мыслями о своем результате в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Спортсмен пришел к финишу 34-м. Его отставание от лидера — француза Симона Дитьё — составило +1:20.8. Елисеев допустил два промаха на первом огневом рубеже.

«Сегодня состояние какое-то другое, очень долго пристреливался, не мог найти свою стрельбу. Не знаю, с чем связать даже. Думаю, в ветер фактически любой можно стрелять – до того момента, пока винтовку не сносит», — заявил Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Лучший результат в гонке среди россиян показал Эдуард Латыпов, который стал десятым (+37.2, один промах).

Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Латыпов проиграл ходом Йоханнесу Бё более 40 секунд.