Наставник «Барселоны» высказался об интриге в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об интриге в чемпионате Испании, передает Marca.

В матче 26-го тура Ла Лиги каталонская команда со счетом 2:0 одолела «Осасуну».

«То, чего мы добились в последних 14-15 матчах, очень важно. Мы сократили отставание от «Атлетико». Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона», — заявил специалист.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков. Мадридский «Атлетико» идет на лидирующей позиции, набрав на два балла больше.

Ранее сообщалось, что «Барселона» переиграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании.