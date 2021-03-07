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Спортивные новости

Жена Карпина оценила вероятность возвращения тренера в «Спартак»

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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, оценила вероятность возвращения специалиста в «Спартак», передает Sport24.

Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год. Затем он тренировал «Мальорку» и «Армавир», а в 2018 году был назначен главным тренером «Ростова».

«Сейчас мы замечательно работаем в «Ростове». В «Спартаке», насколько я знаю, работает Тедеско. Никогда не знаешь, что и где будет. Это вопрос к моему мужу», — заявила Карпина.

Стоит отметить, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско намерен покинуть команду после завершения своего контракта, срок которого истекает в конце сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Карпин заявил о принципиальности матча с «Сочи».

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