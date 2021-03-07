«Барселона» установила уникальное достижение в чемпионате Испании — каталонская команда стала первым клубом, в составе которого в течение одного сезона сразу три футболиста моложе 19 лет оформили голы.

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Осасуну» со счетом 2:0. Автором победного гола стал полузащитник Илайш Мориба, которому на момент матча было 18 лет и 46 дней.

Также в нынешнем сезоне отметились 18-летние Педри и Анссумане Фати.

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» высказался об интриге в чемпионате Испании.