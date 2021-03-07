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Спортивные новости

Россиянин Аскаров победил американца Бенавидеса на турнире UFC 259

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Российский боец Аскар Аскаров победил американского спортсмена Джозефа Бенавидеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.

Поединок продлился все заявленные три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-26.

Турнир возглавит бой Ян Блахович — Исраэль Адесанья. В третьем по значимости поединке вечера россиянин Петр Ян проведет свою первую защиту титула чемпиона, встретившись с американцем Алджамейном Стерлингом.

Ранее сообщалось, что Монсон ждет победы Яна над Стерлингом.

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