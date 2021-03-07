Россиянин Аскаров победил американца Бенавидеса на турнире UFC 259

Российский боец Аскар Аскаров победил американского спортсмена Джозефа Бенавидеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.

Поединок продлился все заявленные три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-26.

Турнир возглавит бой Ян Блахович — Исраэль Адесанья. В третьем по значимости поединке вечера россиянин Петр Ян проведет свою первую защиту титула чемпиона, встретившись с американцем Алджамейном Стерлингом.

Ранее сообщалось, что Монсон ждет победы Яна над Стерлингом.