Биатлонистка Миронова рассказала о готовности к пасьюту на Кубке мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о готовности к гонке преследования на Кубке мира.

Пасьют состоится 7 марта в 14.00 по московскому времени.

«Определенно сил хватит, потому что я рассчитываю на то, что к следующему этапу немножко пойду на подъем, и мое состояние улучшится», — заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Миронова также призналась, что не чувствует на сегодняшний момент психологических спадов.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев не смог объяснить свою неудачную стрельбу в спринте на Кубке мира.