Пас Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения «Анахайму»

«Анахайм Дакс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Определить победителя в основное время команды не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Анахайм». Победную шайбу забросил Райан Гецлаф.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин набрал в поединке одно очко, записав на свой счет голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Аризоне», Капризов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 4:5 (ОТ)

0:1 — Ракелль (Стил), 05:10;

0:2 — Терри (Хенрик, Махура), 24:26;

1:2 — О'Коннор (Ничушкин, Тэйвз), 32:06;

2:2 — Рантанен (Жирар), 37:36;

3:2 — Ландеског (Рантанен, Жирар), 46:03;

4:2 — Саад (Бураковски, Кадри), 46:27;

4:3 — Терри (Фаулер, Комтуа), 53:03;

4:4 — Шаттенкирк (Ракелль, Хенрик), 57:10;

4:5 — Райан Гецлаф (Ракелль).61:59.