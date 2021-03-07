Следующий поединок Аскарова в UFC должен стать титульным

Следующий поединок российского бойца Аскара Аскарова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) должен стать титульным, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал тренер спортсмена Абдула Абдулаев. Стоит напомнить, что обладателем пояса чемпиона в наилегчайшем весе является Дейвесон Фигейредо.

«Да, нам говорили, что следующий бой должен быть за титул. Сейчас подерутся [Дейвесон] Фигейредо и [Брендон] Морено. Мы готовы драться с победителем. Но это будет не раньше августа», — заявил специалист.

Аскаров победил американского спортсмена Джозефа Бенавидеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. Поединок продлился все заявленные три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-26.

Ранее сообщалось, что Аскаров победил американца Бенавидеса на турнире UFC 259.