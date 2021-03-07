Аскаров прокомментировал свою победу на турнире UFC 259

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
2:0
закончен
РоторХимки
0:0
закончен
РостовСочи
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
1:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
0:2
закончен
Астон ВиллаВулверхэмптон
0:0
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:2
закончен
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
2:1
закончен
ЭльчеСевилья
2:1
закончен
КадисЭйбар
1:0
закончен
ОсасунаБарселона
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
2:1
закончен
Айнтрахт ФШтутгарт
1:1
закончен
ФрайбургРБ Лейпциг
0:3
закончен
ХоффенхаймВольфсбург
2:1
закончен
Боруссия МБайер
0:1
закончен
БаварияБоруссия Д
4:2
закончен
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
1:1
закончен
ЕнисейФакел
1:3
закончен
Краснодар-2Велес
2:1
закончен
ШинникОренбург
1:4
закончен
ВолгарьНижний Новгород
1:1
закончен
Крылья СоветовЧертаново
5:0
закончен
АланияИртыш
1:0
закончен
ТекстильщикТомь
1:1
закончен
Торпедо МЧайка
1:2
закончен
НефтехимикДинамо-Брянск
5:1
закончен
БалтикаСпартак-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
0:1
закончен
Олимпик ДШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
1:1
закончен
УдинезеСассуоло
2:0
закончен
ЮвентусЛацио
3:1
закончен
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
АвтомобилистАвангард
2:1
закончен
СеверстальДинамо М
1:2 (ОТ)
закончен
Динамо МнСКА
3:4 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
4:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
2:6
закончен
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
5:2
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
7:1
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
5:0
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
4:5 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
3:2
3 период
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:3
3 период
Лыжный спорт / Чемпионат мира — 2021
Женщины. Масс-старт 30 км
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Спринт
закончен
Бокс/ММА / UFC 259
UFC 259. Блахович — Адесанья, Петр Ян — Стерлинг. ОНЛАЙН
online
Россия / Премьер-Лига
УралУфа
14:00
Динамо МТамбов
16:30
Спартак МКраснодар
19:00
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионНьюкасл Юнайтед
15:00
ЛиверпульФулхэм
17:00
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
19:30
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
УэскаСельта
16:00
Атлетико МРеал Мадрид
18:15
Реал СосьедадЛеванте
20:30
Атлетик БГранада
23:00
Италия / Серия А
РомаДженоа
14:30
КротонеТорино
17:00
ФиорентинаПарма
17:00
ВеронаМилан
17:00
СампдорияКальяри
20:00
НаполиБолонья
22:45
Украина / Премьер-лига
Динамо КМинай
15:00
ЗаряЛьвов
18:00
ИнгулецКолос
20:30
Германия / Бундеслига
КёльнВердер
17:30
АрминияУнион
20:00
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
14:30
ЙокеритЛокомотив
17:00
СпартакЦСКА
17:00
ТорпедоАк Барс
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
20:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
22:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
01:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
01:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
03:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:30
Единая лига ВТБ
ЦСКА Цмоки-Минск
14:00
Нижний Новгород Астана
16:00
Калев Автодор
18:00
Россия / Премьер-Лига
АрсеналЛокомотив М
14:00
РубинЗенит
16:30
Украина / Премьер-лига
Рух ВДесна
15:00
Днепр-1Александрия
15:00
Англия / Премьер-лига
ЧелсиЭвертон
21:00
Вест Хэм ЮнайтедЛидс Юнайтед
23:00
Италия / Серия А
Интер МАталанта
22:45
Испания / Примера
БетисАлавес
23:00
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
14:00
АвтомобилистАвангард
14:30
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
04:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
05:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
06:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
06:00
Единая лига ВТБ
Зенит Химки
13:00
Зелёна-Гура Парма
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Аскаров прокомментировал свою победу на турнире UFC 259

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский боец Аскар Аскаров прокомментировал свою победу над американским спортсменом Джозефом Бенавидесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259, передает ТАСС.

Поединок продлился все заявленные три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-26.

«Его ударов я вообще не чувствовал. Просто тренеры сказали держать дистанцию. Я слушал, так все и сложилось», — заявил российский боец.

Ранее сообщалось, что следующий поединок Аскарова в UFC должен стать титульным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.