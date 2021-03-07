Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259

Российский боец Ислам Махачев победил американца Дрю Добера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.

Поединок был завершен досрочно. В третьем раунде российский боец применил удушающий прием, тем самым вынудив своего соперника сдаться.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Стоит отметить, что секундантом Махачева выступил другой российский боец, все еще действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Аскаров прокомментировал свою победу на турнире UFC 259.