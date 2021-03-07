Боец UFC Ян рассказал об ощущениях в поединке со Стерлингом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян прокомментировал поражение в поединке против Алджамейна Стерлинга на турнире 259 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «СЭ».

«Я видел, только как он лежал и погибал. Симулировал ли он? Не знаю, нужно у него спросить. Надо со стороны посмотреть на ситуацию. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел.

Надо посмотреть, проанализировать ситуацию и двигаться дальше», — сказал Ян.

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