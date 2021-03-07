Шлеменко не видит заинтересованности у Стерлинга в реванше с Яном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко высказался на тему возможного реванша между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом после досрочного прекращения боя в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Реванш звучит логичным, но он не получится мгновенным. Нужно ли Стерлингу давать шанс Яну после такого? И тем более, Петр с неуважением отнесся к нему в преддверии поединка. Петя хоть сейчас готов, но зачем это Яну?

В жизни не всегда получается так, как мы хотим», — сказал Шлеменко.

Ранее Петр Ян объяснил, почему решился пробить коленом в голову Алджамейна Стерлинга по ходу четвертого раунда титульного боя на турнире в Лас-Вегасе.