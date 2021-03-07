Петр Ян хочет провести реванш со Стерлингом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян хочет провести реванш с ямайцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает журналист Игорь Лазорин.

«Я думаю, что самое логичное здесь — реванш. Другого выхода я не вижу», — сказал россиянин.

Напомним, что по ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

Ранее Петр Ян публично извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар коленом в голову, стоивший ему чемпионского титула в легчайшем весе.