Боец UFC Адесанья потерпел первое поражение в карьере

Нигерийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэль Адесанья потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Действующий обладатель чемпионского титула в среднем весе не справился с поляком Яном Блаховичем в бою за право считаться сильнейшим в полутяжелом весе, уступив судейским решением по итогам пяти раундов.

Таким образом, теперь рекорд Адесаньи составляет 20 побед и одно поражение в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 259.



Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона UFC.