Нуньес сохранила чемпионский пояс в полулегком дивизионе UFC

Аманда Нуньес сохранила чемпионский пояс в полулегком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бразильянка в соглавном бою турнира UFC 259 в Лас-Вегасе досрочно сломила сопротивление представительницы Австралии Меган Андерсон, применив рычаг локтя по ходу первого раунда.

Для Нуньес эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. Андерсон проиграла свой пятый бой в смешанных единоборствах (ММА).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.



Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона UFC.