Боец UFC Стерлинг прокомментировал итог скандального боя против Яна

Ямайский боец Алджамейн Стерлинг прокомментировал итог скандального боя против Петра Яна в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.
По ходу четвертого раунда россиянин нанес своему сопернику запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.
«Понимаю, что этот бой был близким. Я совсем не так хотел победить. Я уверен, что этот поединок был бы одним из самых интересных, если бы его продолжили. Я хочу извиниться перед болельщиками. Между нами с Яном здоровое соперничество, его надо продолжать», — сказал Стерлинг.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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