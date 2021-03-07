Боец UFC Стерлинг прокомментировал итог скандального боя против Яна

Ямайский боец Алджамейн Стерлинг прокомментировал итог скандального боя против Петра Яна в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.



По ходу четвертого раунда россиянин нанес своему сопернику запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.

«Понимаю, что этот бой был близким. Я совсем не так хотел победить. Я уверен, что этот поединок был бы одним из самых интересных, если бы его продолжили. Я хочу извиниться перед болельщиками. Между нами с Яном здоровое соперничество, его надо продолжать», — сказал Стерлинг.



«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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