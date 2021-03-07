Опубликованы стартовые составы «Динамо» и «Тамбова» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Тамбова» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Валера Оливера, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Минаев.

Игра пройдет в российской столице на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит не меньше недели из-за повреждения.