Гвардиола назвал «Манчестер Сити» стабильным клубом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.

По его словам, особым предметом гордости для него является тот факт, что команда на протяжении долгого времени остается стабильной и не выпадает из четверки лучших в лиге, что позволяет не переживать о возможном непопадании в Лигу чемпионов.

Также Гвардиола заявил, что в нынешнем сезоне его клубу по силам выиграть чемпионат Англии.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит не меньше недели из-за повреждения.