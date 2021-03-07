Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Об этом сообщает As.

По информации источника, египтянин переживает непростой момент в отношениях с немецким специалистом, который потенциально может сказаться на его будущем в стане мерсисайдцев.

Отмечается, что возможный уход Салаха положительно повлияет на фактор Килиана Мбаппе, чей трансфер в «Ливерпуль» активно обсуждается в последнее время.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит не меньше недели из-за повреждения.