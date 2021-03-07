Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев планирует провести следующий бой в июле 2021 года. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, он собирается тренироваться весь Рамадан.

«Идеальная дата нового боя — июль. Годы идут, а я мало выступаю, так что буду готов на любой вариант. Самое главное мое желание — бой с Фергюсоном. Но вообще есть другие ребята, с которыми я бы с радостью подрался.

У меня седьмая победа подряд, надеюсь, что этого хватит для попадания в топ-10», — сказал Махачев.

Ранее сообщалось, что Петр Ян прокомментировал поражение в поединке против Алджамейна Стерлинга на турнире в Лас-Вегасе.