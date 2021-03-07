Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и «Уфы» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребняк.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Игра пройдет в Екатеринбурге на одноименной арене. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.



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