10-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире под Оренбургом

10-летние хоккеисты устроили массовую драку на первенстве Оренбургской области, передает «РЕН ТВ».

Игроки клубов «Сарматы» и «Южный Урал» начали выяснять отношения после того, как в ходе одного из игровых эпизодов были нарушены правила. В столкновении поучаствовали даже вратари команд.

Отметим, что арбитрам встречи удалось разрядить обстановку и разнять дерущихся.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).