«Это были эмоции». Президент Союза ММА России оценил поступок Яна

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал итоги боя между Ян - Стерлинг и оценил поступок российского бойца..

«Всё шло к победе Петра в концовке боя либо нокаутом, либо по очкам. В четвёртом раунде россиянин начал серьёзно доминировать, жестко заряжаться с каждым промахом Стерлинга, что ожидаемо приводило к досрочной победе.

Но дальше мы все видели то, что произошло, и это действие уже не отменить. Возможно сыграли роль эмоции. То, что титул ушёл в другую сторону, все понимают, что пояс Стерлингу достался не победой. Думаю, что Пётр своё ещё возьмет!», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Напомним, что по ходу четвертого раунда Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.

Ранее сообщалось, что секундант Яна опроверг информацию о совете бить коленом.