«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и повел в серии со счетом 2:1

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Трактор». Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счётом 4:0.

Шайбы забросили Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд, Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше финский голкипер гостей Юха Метсола, который отразил 19 бросков. Четвертый гол уфимцы забили в пустые ворота.

«Салават» вышел вперед в серии до четырёх побед — 2-1. Четвертая встреча пройдёт в Челябинске 9 марта.

КХЛ. 1/4 финала - Восток. Третий матч

«Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 - Кадейкин (Жарков, Бирюков) – 12:27' (5x5)

0:2 - Гранлунд (Хартикайнен) – 26:58' (5x5)

0:3 - Хохряков – 31:40' (5x5)

0:4 - Солодухин (Алексеев) – 59:39' (en)

Победа в овертайме: «Салават» сравнял счет в серии плей-офф.